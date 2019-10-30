Bağdadi'nin konuşmasını cep telefonuna zil sesi yapmış

Cumhuriyet Savcısı tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen tutuklu Ali Can A. ve Suriye uyruklu Ahmed A. ile tutuksuz Hamza Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, bilirkişi raporları ve tutanaklara da yer verilen iddianamede, Ahmed A'nın 2016'da Suriye'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2017'de Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve yürüttüğü örgütsel faaliyetlerde kod adı kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın ikametinde yapılan aramalarda elde edilen delillere de yer verilen iddianamede, sanığın evinde örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini anlatan "Yalnız kurdun el kitabı" isimli doküman ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede, ele geçirilen dokümanın içeriğinden de bahsedilerek, "Yalnız kurdun el kitabı"nda, örgüt mensuplarının bulundukları ülkelerde DEAŞ'a yönelik operasyonların intikamını almak amacıyla ne şekilde eylem yapacakları, dikkati çekmeden ne tür kimyasal maddelerle nasıl bomba veya patlayıcı hazırlayacakları, bu düzeneklerle ne tarz eylemlerde bulunabilecekleri kaydedildi.

Dokümanda, örgüt üyelerinin silahlı saldırılar düzenlemeleri halinde ne şekilde tabanca ve "Kalaşnikof" marka silahları kullanabileceklerinin yer aldığı belirtilen iddianamede, silahların tanıtımı ve silahlı pozisyonlar hakkında da bilgilendirmeler bulunduğunun da tespit edildiği bildirildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ KAÇAK YOLDAN SURİYE'YE GÖTÜRME GÖREVİ

İddianamede, sanık Ahmed A'nın "DEAŞ'a üye olma" suçundan işlem yapılan kişilerle HTS trafik bilgilerinin tespit edildiği ayrıca terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin konuşmasının zanlıya ait cep telefonunda zil sesi yapıldığı belirtildi.

Tanık O.I, iddianamedeki beyanında, sanıkların Adana'da DEAŞ adına aktif faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Sanıkların, terör örgütü tarafından düzenlenen ders ve sohbetlere katıldığını belirten O.I. şunları kaydetti:

"Bu şahıslar DEAŞ'ın 'Yamaçlı Grubu' içerisinde yer alıyordu ayrıca DEAŞ terör örgütü adına emirliğini 'Ebu Hamza' kod adlı Mahmut Ö'nün yaptığı 'Yamaçlı Grubu'nda düzenlenen örgütsel ders ve sohbetlere katılırlardı. Suriyeli Ahmed A, 'Yamaçlı Grubu' içerisinde yer alan ve DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilecek bir eylem sonrasında örgüt üyelerini kaçak yollardan Suriye'ye götürecek olan şahıstır."

Savunmalarında, haklarındaki iddiaları reddeden sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.