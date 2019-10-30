DEAŞ hücrelerine baskın: 45 gözaltı

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ABD'nin Türkiye ile koordinasyon sağlayarak Suriye'de yaptığı operasyonla DEAŞ'ın kurucu lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından, emniyet güçleri yurtta tespit edilen DEAŞ hücrelerine yönelik operasyon başlattı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, DEAŞ'ın gizli "Mudafa" adı verilen bazı hücrelerinde ve terör örgütü üyelerinin arasında hareketlenme tespit etti.DEAŞ'ın Cumhuriyet Bayramı törenleri öncesi ve sırasında sansasyonel saldırıların hazırlığına giriştiği belirlendi. DEAŞ üyesi H.U., B.Ç. ve R.K. isimli üç şüphelinin kendilerine lojistik destek ve kalacak adres sağlayacak kişilerle irtibata geçtiği tespit edildi. Şüphelilerin geçen hafta İstanbul Sancaktepe'den çalınan bir aracı kendilerine temin ettikleri ve söz konusu aracı önceki gün İstanbul Valiliği'nin yakınında bir noktaya park ettikleri belirlendi. Ataşehir, Fatih ve Sancaktepe'de yer alan adreslere eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Yurt genelinde yapılan diğer operasyonlarda ise Bursa'da 26, Konya'da 11, Mersin'de 5 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki dijital malzemelere de el konuldu.Bu arada, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin yakalanmasındaki en büyük etken olan ve örgütün 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin geçen yıl Sakarya'da yakalandığı ortaya çıktı. Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen İthavi'nin Irak istihbarat birimlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda Serdivan ilçesinde yakalanarak şubat ayında Irak'a teslim edildiği öğrenildi.