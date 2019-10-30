Dilek Güngör'den CHP kontenjanından RTÜK’e seçilen Faruk Bildirici'ye sert eleştiri!

İşte Dilek Güngör'ün bugünkü "Faruk Bildirici için tehlike çanları çalıyor!" başlıklı yazısı:

Yıllardır gazetecilere etik dersi verip durdu. Geçen gün sevgilisi ve köpeğini devletin kendisine tahsis ettiği arabayla gezdirirken yakalandı. Özür dileyeceği yerde, çıkıp "Bunun neresi etik dışı" dedi. TV kanallarında yayınlanan dizilere, programlara ayar çekerken, RTÜK'ün iki kadının öpüşme sahnesini yayınlayan Fox Life'a verdiği cezaya şerh düştü.

Gerekçesini de "Eşcinsellere ayrımcılık yapmayalım, şifreli kanal ne olacak ki" diye açıkladı. RTÜK, Barış Pınarı Harekâtı'nda terörün amacına hizmet edecek taraflı yayınlara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Hemen sosyal medya hesabından terör destekçiliği yapanlara sahip çıktığını ilan etti.

FETÖ'nün MİT TIR'ları ihanetinde aktif rol alan ve kara propaganda yapan CHP'li Özgür Özel ile kol kola girdi. TBMM'de basın toplantısı yaparak, üyesi olduğu kurumun başkanına çattı.

Sanırım hepiniz kimden bahsettiğimi anladınız.

Tabii ki, CHP kontenjanından RTÜK'e giren Faruk Bildirici'den...

Her seferinde hukuktan dem vurur ya...

Bakalım kendisi hukuka ne kadar uyuyor?

Açın, 6112 Sayılı Kanunu... 38 ve 40'ıncı maddelerde üst kurul üyelerine getirilen yasaklamaları inceleyin...

Ne diyor kanun?

CHP’li RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin makam aracı skandalı kamerada!

* RTÜK üyeleri bir siyasi parti temsilcisi gibi hareket edemez, tarafsızlık ilkesine gölge düşüremez.

* Özel ve kamu medya hizmet sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı taraf olamaz.

* Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri, yayıncılarla ilgili sırları görevden ayrılsalar dahi açıklayamaz.

Bu fiilleri işleyenler görevden çekilmiş sayılır. Şimdi Bildirici'nin yaptıklarını düşünün.

Soruyorum size... Bugüne kadar hiçbir üst kurul üyesinin TBMM çatısı altında milletvekili kürsüsünü kullanıp bir siyasi partinin başkanvekiliyle birlikte, kendi kurumunun başkanı aleyhine propaganda yaparak, tarafsızlığına gölge düşürdüğünü gördünüz mü? Ben gördüm....

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