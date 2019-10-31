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FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde 'nın Kula "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 14:51
FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sözde Kula "ilçe imamı" A.Ç. ile eşi sözde "ilçe ablası" Ü.Ç'yi Bahçelievler Mahallesi'nde saklandıkları evde sahte kimlikle gözaltına aldı.

Ekipler Ü.Ç'nin kız kardeşi, Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D'yi de babasına ait Esentepe Mahallesi'ndeki evde saklandığı dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen D.S. de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılardan D.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ç, Ü.Ç. ve A.D. ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı
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