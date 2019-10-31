Mustafa Çalışkan darbe gecesini anlattı: Darbeye kalkışan hiç kimse masum değil

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yüzlerce insanın canına kasteden hiçbir askerin masum olmadığını söyledi.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde kapılarını ziyaretçilere açan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde her ay farklı konuşmacıların yer alacağı 'Hafızanda Ne Var? - Harbi Konuşmalar' programı başladı. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse'nin yaptığı programın ilk konuğu ise hain darbe gecesinin en önemli tanıklarından İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan oldu. Darbe girişimini haber alır almaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek o gece darbecilerle sahada mücadele eden Çalışkan, 15 Temmuz öncesini ve darbe gecesini anlattı: "O gece anormal bir durum olduğunu fark edince yerimizden fırladık. Oradan çıkarken benim verdiğim bir talimat var. 'Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse de silahını kullanacak. Silah bizim namusumuzdur' diyerek koridorda bağıra bağıra yürüdüm."

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"KÖPRÜYE TANK İSTEDİM"

Çalışkan, "O gece telsizden 'tankı alıp köprüye getirin' dedim. Yavuz Türkgenci paşam da dedi ki, 'Katliam olur. Karşı taraf profesyonel. Bu tarafta canlı bırakmaz.' Doğru bir ikazda bulununca vazgeçtik" dedi. 15 Temmuz gecesinin ardından başarılı bir yargılama süreci yaşandığını vurgulayan Çalışkan, "Ancak yarım saat, bir saatten bahsetmiyoruz. Akşam 10'dan sabah 6'ya, 7'ye kadar olan bir süreden bahsediyoruz. Köprü için çok net söylüyorum. Oradaki hiçbir asker masum değil. Türk askerinin yapması gereken şudur, yarım saat, bir saat olayı anlamaya çalıştınız anladınız. Anladıktan sonra kafanıza silah dayansa dahi sizin orada yapacağınız şey, silahını bırakmak, masun insana ateş etmemekti" dedi.

FETÖ ile mücadelede kendilerine sırt dönenler olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bu mücadele aynen devam edecek, devletimiz bundan zaferle çıkacak" ifadelerini kullandı.