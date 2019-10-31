Son dakika: Selahattin Demirtaş davasında flaş karar

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmiş, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Kararı onamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni yargı paketi ardından yeni bir gelişme yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca infazın durdurulmasına hükmetti. Demirtaş, Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için ceza evinden çıkamayacak.