Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Selahattin Demirtaş davasında flaş karar

Son dakika: davasında flaş karar

Edinilen son dakika bilgisine göre yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde, 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye oldu. Başka dosyada tutukluluk hali devam eden Demirtaş, ceza evinden çıkamayacak.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 20:20 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 20:36
Son dakika: Selahattin Demirtaş davasında flaş karar

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmiş, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Kararı onamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni yargı paketi ardından yeni bir gelişme yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca infazın durdurulmasına hükmetti. Demirtaş, Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için ceza evinden çıkamayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Selahattin Demirtaş davasında flaş karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN