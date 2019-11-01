CHP'de FETÖ itirafına disiplin PYD övgüsüne koruma!

CHP yönetimi, eski milletvekili Yılmaz Ateş ve Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'in bir televizyon programında yaptıkları açıklamalarıyla ilgili yaptığı incelemeyi tamamlandı. İnceleme sonucunda "PKK terör örgütüdür. PYD konusunda ilk günden diyorum görüşülmesi gerekiyordu. Terör örgütü değil benim gözümde" ifadelerini kullanan Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger'in disipline sevkine gerek olmadığı yönünde karar aldığı öğrenildi.

Erdal Aksünger

Erdal Aksünger'e ısrarla "PYD/YPG/PKK terör örgütü müdür? Siz ne diyorsunuz" soruları sorulmuştu. Önce kaçamak yanıtlar veren Erdal Aksünger, ısrarlı sorular karşısında "PYD, terör örgütü değil benim gözümde" ifadelerini kullanmıştı.

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Aksünger'in sözlerinde suç unsuru bulamayan CHP yönetimi, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasını yol açan kumpas olayı değerlendirirken "Terör örgütünün 2010 yılında partimize kurduğu kaset komplosunu yönetim olarak dik duramadık. MHP dik durdu, Fenerbahçe dik durdu, kendilerini tebrik ediyorum. Bu konuda söz söylenemeyecek tek örgüt, CHP örgütüdür.

Yılmaz Ateş

Ama Genel Başkan yardımcısı olarak içinde yer aldığım yönetim, mücadeleyi göze alamadı, terör örgütüne teslim oldu" diyen Yılmaz Ateş'i ise Ankara İl Örgütü'nü harekete geçirerek "tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle" disipline sevk etti.

Savunması için kendisine yedi gün süre tanınan Yılmaz'ı, sürenin son günü olan bugün (Cuma) Ankara İl Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak.

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