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'ta / operasyonu: 8 gözaltı

'ta terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.11.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 15:20
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li eski Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ile KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen HDP'li Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ebubekir Erkmen'in de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
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