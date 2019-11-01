Son dakika! Antalya'da deprem oldu! Deprem İzmir'de de hissedildi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından verilen son dakika bilgisine göre Antalya Körfezi'ndeki depremin şiddet 4.0! 13:17'de gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları paniği sosyal medyadan ifade ettiler!

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 13.17'de, Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinin 18,09 kilometre açığındaki deprem, 50,11 kilometre derinlikte oldu.