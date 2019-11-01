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Son dakika! 'da oldu! Deprem İzmir'de de hissedildi...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre 'da 4.0 şiddetinde meydana geldi! Deprem aynı şekilde İzmir'de de hissedildi. Akdeniz'de yaşanan deprem Antalya'ya komşu illerde de hissedili. Twitter'dan vatandaşlar yaşadıkları korkuları ifade eden tweetler attılar! Ayrıntılar geliyor...

Giriş Tarihi: 1.11.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 13:44
Son dakika! Antalya'da deprem oldu! Deprem İzmir'de de hissedildi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından verilen son dakika bilgisine göre Antalya Körfezi'ndeki depremin şiddet 4.0! 13:17'de gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları paniği sosyal medyadan ifade ettiler!

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 13.17'de, Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinin 18,09 kilometre açığındaki deprem, 50,11 kilometre derinlikte oldu.

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Son dakika! Antalya'da deprem oldu! Deprem İzmir'de de hissedildi...
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