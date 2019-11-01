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Son Dakika: firarisi 'ün saklanmasına ilişkin iddianamede istenen ceza belli oldu!

firarisi davası hakkında son dakika gelişmesi... FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.11.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 12:42
Son Dakika: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede istenen ceza belli oldu!

Ayrıntılar geliyor...

Adil Öksüz'ün Üsküdar'da saklandığı ev görüntülendi

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Son Dakika: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede istenen ceza belli oldu!
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