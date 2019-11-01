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Son Dakika: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede istenen ceza belli oldu!
Son Dakika: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede istenen ceza belli oldu!
FETÖ firarisi Adil Öksüz davası hakkında son dakika gelişmesi... FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.