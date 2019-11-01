Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi kimdir? el Kureyşi nereli?

DEAŞ terör örgütüne yakın Telegram kanallarında yayınlanan ses kayıtlarına göre de terör örgütü lideri Bağdadi ve DEAŞ sözcüsü Hasan el-Muhacir'in öldüğü açıklandı. Aynı şekilde Pentagon'daki yetkili General McKenzie de Bağdadi'nin öldürüldüğü anın görüntülerini paylaşmıştı. Örgütün sözde yeni liderinin Ebu İBrahim el Haşimi el-Kureyşi olduğu ifade edilirken el Kureyşi kimdir ve nereli?

Terör uzmanı Abdullah Ağar şu ifadeleri kullandı; "DEAŞ'ın yeni liderini, "DEAŞ'ın yeni sözde halifesi Abu İbrahim al-Haşimi al-Kureyşi'ye belli ki özenle saklanmış ve zamanı geldiğinde ortaya çıkarılmış.

Sözde kan/klan/kabile bağıyla Hz.Peygamber'le ilişkilendirilmeye, buradan uluhiyet, dokunulmazlık, birleştiricilik ve hükmedicilik amaçlanmış. Örgütün parçalanması, bölgeselleşmesi ve liderlik kavgası engellenmek istenmiş. sözleri ile değerlendirdi."

DEAŞ'ın yeni elebaşı belli oldu! İşte DEAŞ'ın yeni elebaşı İbrahim el Kureyşi

El Kureyşi'nin hayatına ve nereli olduğuna dair gerek yerel gerek yurt dışı basında bir bilgi bulunmuyor.