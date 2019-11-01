Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi kimdir? el Kureyşi nereli?

Terör örgütü 'ın sözde lideri kimdir? nereli?

ABD Başkanı 'ın açıklamalarından sonra dün Pentagon yetkilileri Ebuberir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü anın görüntülerini paylaştı. terör örgütüne yakın kuruluşlar da Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı bölgelerinde terör faaliyetlerinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde yeni lideri Ebu İBrahim el Haşimi el-Kureyşi oldu. Dünya genelinde el Haşimi el-Kureyşi kimdir ve nereli? sorusunun cevabı araştırılıyor...

Giriş Tarihi: 1.11.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 11:12
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi kimdir? el Kureyşi nereli?

DEAŞ terör örgütüne yakın Telegram kanallarında yayınlanan ses kayıtlarına göre de terör örgütü lideri Bağdadi ve DEAŞ sözcüsü Hasan el-Muhacir'in öldüğü açıklandı. Aynı şekilde Pentagon'daki yetkili General McKenzie de Bağdadi'nin öldürüldüğü anın görüntülerini paylaşmıştı. Örgütün sözde yeni liderinin Ebu İBrahim el Haşimi el-Kureyşi olduğu ifade edilirken el Kureyşi kimdir ve nereli?

Terör uzmanı Abdullah Ağar şu ifadeleri kullandı; "DEAŞ'ın yeni liderini, "DEAŞ'ın yeni sözde halifesi Abu İbrahim al-Haşimi al-Kureyşi'ye belli ki özenle saklanmış ve zamanı geldiğinde ortaya çıkarılmış.

Sözde kan/klan/kabile bağıyla Hz.Peygamber'le ilişkilendirilmeye, buradan uluhiyet, dokunulmazlık, birleştiricilik ve hükmedicilik amaçlanmış. Örgütün parçalanması, bölgeselleşmesi ve liderlik kavgası engellenmek istenmiş. sözleri ile değerlendirdi."

DEAŞ'ın yeni elebaşı belli oldu! İşte DEAŞ'ın yeni elebaşı İbrahim el Kureyşi

El Kureyşi'nin hayatına ve nereli olduğuna dair gerek yerel gerek yurt dışı basında bir bilgi bulunmuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi kimdir? el Kureyşi nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN