Turisti sahte halıyla 4.7 milyon Japon Yeni dolandırdılar!

İstanbul Sultanahmet'te bulunan bir halı mağazasına alışveriş yapmak için ziyaret eden Japon turist Takashi Ichimori, mağaza sorumluları tarafından dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede halı galerisi müdürü Bayram Karaselek ve Kenan Yıldız şüpheli olarak yer aldı.

İKİ HEREKE HALISINA 4 MİLYON 750 BİN JAPON YENİ VERDİ

Şikâyetçi Japon turist Takashi Ichimori'nin iddianameye yansıyan ifadesinde, Sultanahmet'teki halı galerisine alışveriş yapmak için gittiğinde, kendisine orijinal Hereke halısı olarak tanıtılan iki tane farklı ölçülerdeki halıyı satın aldığını söyledi. Ayrıca iki Hereke halısı için toplamda 4 milyon 750 bin Japon Yeni bedel ödediğini belirtti.

Ertesi gün bir daha halı galerisine giden Japon turist, bir tane halıyı geri iade etmek istediğini galeri sorumlularına belirttiğini ama galerideki sorumlu kişiler iade etmek istediği halının fiyatını 750 bin Japon Yeni'ne indirdiğini ifade etti.

ORİJİNAL HEREKE HALISI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Hatta orijinal olduğu söylenen bir başka Hereke halısını da 4 milyon Japon Yeni'ne satın aldığını belirtti. Japon turist bir süre sonra aldığı halıların orijinalliğini araştırdığında bir eksperin yardımıyla satın aldığı iki halıdan 4 milyon Japon Yeni olan halının orijinal Hereke halısı olmadığını öğrendiğini beyan etti.

JAPON TURİST İHTARNAME GÖNDERDİ

Japon turist, ipek Hereke halısı olarak aldığını düşündüğü halının orijinal olmadığını öğrenir öğrenmez, satın alma işlemi de 30 günü geçmeden halı mağazasının satış temsilcisine başvurduğunu sonrasında da şüpheli Bayram Karaselek'e ihtarname gönderdiğini ifade etti.

BİLİRKİŞİ FİYAT SÖYLEDİ

İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nde açılan dava sırasında alınan bilirkişi raporunda, halılardan büyük olanın maksimum 10 bin lira olduğu, küçük olanın da maksimum 2 bin 500 lira olduğu ayrıca Japon turiste orijinal Hereke halısı diye satılan büyük halının ise ipek-yün karışımı bir İran halısı olduğu belirtildi.

HALILARI SATANLAR SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüphelilerin alınan ifadelerinde, "Müştekiye halıların mahiyeti hakkında gerekli bilgiyi verdik. Üzerlerimize atılı suçlamaları kabul etmiyoruz" dediler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında "Nitelikli dolandırıcılıktan" cezalandırılmalarını talep etti.