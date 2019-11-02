2020’de tüm belediyelerde sıfır atık hedefi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin bugüne kadar hayata geçirilen en büyük çevresel atılımı olan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde organize edilen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, "Atıklarını Azalt- Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla katılımcıları ağırladı. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve, Türkiye ve dünyadan çevre konusunda sorumluluk alan tüm paydaşları bir araya getirdi. Zirvede, Türkiye'de ve dünyada sürdürülebilir çevre için atılması gereken adımlar konuşuldu. Emine Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi:* Dünyamızı ilgilendiren çevre krizi, sadece bir çevre kirliliği meselesi değil, hayatın tüm yönlerini etkileyen bir konudur. Daha da önemlisi, insan neslinin devamlılığı ile ilgilidir. Yani bir nevi ölüm kalım meselesidir. O nedenle, çevre sorunlarıyla ilgilenmek, önümüzdeki iki şıktan biri, ya da bir gönüllük konusu olmaktan çok, zorunluluktur. Sıfır atık projemiz dünyaya yaptığımız en büyük yatırım.* Mesela restoranlar plastik pipet dışında, alternatif pipet sunduğunda, müşterilerine aynı zamanda, bir çevre duyarlılığı penceresi de açmış oluyor. Aynı şekilde, ıslak mendillerin, 'geri dönüşemeyen', kategorisine girdiğini bilmeyen tüketiciler, alternatif ürün servis edildiğinde, yaşayarak öğrenme imkânı da buluyor. Burada yaşanan deneyimin, evde tekrarlanma ihtimali de yüksek oluyor. Kullan-at, giy-at diye, büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının, aslında ne kadar ilkel olduğunu acilen fark etmemiz lazım. Bireyler olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bu noktada, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın başlattığı, 'atık azaltma' girişimini, gönülden tebrik ediyorum. Kullanıp hemen atmamak, yeniden kullanmak, uzun süre giymek, yeniden kazanmamız gereken reflekslerdir.* 2019 yılı itibariyle, 25 bin kamu kurumu binasında, sıfır atığa geçme hedefimizi, iki ay önceden yakaladık. Vakıflarımız, ardı ardına çok güzel projelerle, sürece katkı veriyor. Haziran ayında Sıfır Atık Mavi'yi yürürlüğe koyduk. Tüm yurtta, deniz temizliği seferberliği başladı. 163 bin metreküp deniz çöpü toplandı ve bertarafa gönderildi. TURMEPA öncülüğünde yapılan bu seferberlikle, Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşu, "Sıfır Atık Mavi Sözü" vererek, denizlerimizin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti. Çevre-Şehircilik ve Milli Eğitim Bakanlığımız, çocuklarımıza çevre duyarlığı eğitimlerini sürdürüyor. TEMA Vakfı işbirliğiyle çocuklara yönelik programlar yapılıyor. 2020 yılı itibariyle de, bütün belediyelerimizde Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçişi, tamamlamayı hedefliyoruz.