Emir Sarıgül’e kuzenine yaklaşmama kararı!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Emniyeti'ne başvurdu. Murat Sarıgül'ün iddiasına göre amcasının oğlu Emir Sarıgül 2017 yılında işleri büyüteceğini söyleyerek kendisinden 300 bin dolar aldı. Borcu geri ödeyeceğini söyleyen Emir Sarıgül yine iddiaya göre 2019 yılı Eylül ayı olmasına rağmen borcunu kuzenine ödemedi.

BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN ADAM TUTTU

Bunun üzerine Sarıgül'le iletişim kuran Murat Sarıgül borcunu istedi fakat karşı taraf borcunu ödemeye yanaşmadı. Bir de Murat Sarıgül'ün telefonu çaldı. Arayan C.G. isimli şahıs Murat Sarıgül'e Emir Sarıgül'ün borcunu unutmasını aksi takdirde sonuçlarının kötü olacağı yönünde tehdit içerikli sözler sarf etti. Konuşma sonrası bir mekânda C.G. ile karşılaşan Murat Sarıgül mekân çıkışında C.G.'nin tehdit ve hakaretlerine maruz kalarak üzerine bir de dayak yedi.

KUZENİNE 1 AY UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI

155 polis imdat hattını arayarak yardım isteyen Murat Sarıgül yediği dayağı görüntülemek için video çekti. C.G.'den şikâyetçi olan Murat Sarıgül yediği dayak sonrası birde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisini tehdit ettiren kuzeni Emir Sarıgül hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme kararına göre Emir Sarıgül, kuzeni Murat Sarıgül'e 1 ay süre ile iş yeri ve konutuna yaklaşmamasına, telefon ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, tehdit ve küçük düşürücü sözlerde bulunmamasına hükmetti. Soruşturma devam ediyor.