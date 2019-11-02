FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G'nin telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerce banka hesaplarının FETÖ'ye para göndermek için kullanıldığı bahanesiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Mağdurun, kendisini arayan kişilere Bayraklı 244 Sokak'a 23 bin 500 lira ile 5 bin 300 avro bıraktığını söylemesi üzerine yürütülen çalışma sonucu olayın K.Ç. ve M.B. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüpheliler, Basmane'deki otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların biri profesör iki kişiyi daha aynı yöntemle dolandırdığını ortaya çıkardı.

Bir hastanede profesör olarak görev yapan H.M.B.D'yi (55) de aynı tarihlerde iş yeri telefon numarasından arayan kişinin kendisini "İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bilişim Suçları İstihbarat Oda Başkanlığı polis memuru" olarak tanıttığı ve dolandırdığı belirlendi.

İsminin FETÖ ile bağlantılı kişiler tarafından ve yurt dışına para aktarımında kullanıldığını söyleyen şüphelilere 400 bin lira bulunan çantayı hastane bahçesinde verdiğini söyleyen profesörün, dolandırıldığını anlayarak emniyete gittiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yakalanan iki kişinin dolandırdığı diğer mağdurun ise Narlıdere'de polise şikayette bulunan N.Ö. olduğu belirtildi.

Banka hesaplarından FETÖ ile iltisaklı derneklere para akışı olduğu bahanesiyle dolandırılan N.Ö. de hesabındaki 24 bin lira ve 900 doları çekerek bir araçta bekleyen kişiye teslim ettiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.B ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.