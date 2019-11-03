CHP, yaşlıları eve hapsetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde otobüs, metro, vapur, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine zam yapma kararı aldı. Zamlı tarife geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye meclisinde AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen yeni tarifeyle tam bilete yüzde 18 zam yapıldı. 3 lira olan tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa yükseldi. Daha önce 1 lira 80 kuruş olan 60 yaş üstü kart biniş ücreti ise 3 lira oldu. 60 yaş kart biniş ücretine yapılan yüzde 67'lik zam bu kartla ulaşım hizmetinden yararlanan vatandaşlarda büyük sıkıntıya neden oldu. Zamlı tarife 1 Kasım Cuma itibariyle yürürlüğe girdi. Gazetemizi arayan çok sayıda vatandaş zamdan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek zammın geri çekilmesini istedi. Ulaşım zammına Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şube Başkanı Demir Salih Yenidoğan tepki gösterdi. Yenidoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunarak 60 yaş kartlarına yapılan zammın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Yenidoğan sözlerini şöyle sürdürdü, "Yaşlılarımız resmen evlerine hapsedilmiş oldu. Kesinlikle memnun değiliz. Tunç Soyer'den 60 yaş kartlarına yapılan zammın bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz."



'BİZİ ÇOK ZOR DURUMDA BIRAKTI'

60 yaşındaki Sabine Ptuszynski, "Her gün işe gidip gelirken toplu ulaşım araçlarına biniyorum. 60 yaş kartlarına yapılan yüzde 67'lik fahiş zam bizi çok zor durumda bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den 60 yaş kartlarına yapılan zammı tekrar gözden geçirmesini rica ediyorum. Bu zamla evden dışarı çıkmamamızı istiyorlar" dedi.



'İNSAFA DAVET EDİYORUM'

60 yaşındaki emekli 3 çocuk babası İsmet Mingan, "Zaten zor şartlarda geçimimizi sürdürüyoruz. Bu yetmiyormuş gibi Büyükşehir Belediyesi 60 yaş kartlarına yüzde 67 zam yaptı. Sayın Başkanı insafa davet ediyoruz. Bu fahiş zamlı tarifeyi tekrar gözden geçirmesini kendisinden talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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