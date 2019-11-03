Esila’yı kurtarmak için seferber oldular

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Uşak'ta, hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Uşak Belediyesi ve Hizmet İş Sendikasının organizasyonuyla belediye binası önünde Türk Kızılayın kurduğu standa gelen çalışanlar ve vatandaşlar, SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören minik Esila için düzenlenen kampanyaya katıldı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın "Umarım Esila bebeğimize şifa olabiliriz" dedi.