Her şey Baki Can arkadaşları ile oyun oynayabilsin diye...

BUGÜN NELER OLDU

Aydın Germencik'te doğuştan 'Ayrık Omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz, yürüme güçlüğü çekiyor, idrarını kaçırıyor. Bugüne kadar bacakları ve belinden 4 ameliyat geçiren Baki Can'ın sağlığına kavuşabilmesi için bir büyük ameliyat daha olması gerekiyor. Ancak ameliyat için gereken 100 bin liranın toplanabilmesi için maddi durumu iyi olmayan Sarsılmaz ailesi, Valilik'ten alınan izinle yardım kampanyası başlattı. Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike (32) ve Adnan Sarsılmaz (40) çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Baki Can, sert plastikten özel olarak yapılmış bir bot sayesinde ayakta durmaya çalışıyor. Ailesi en çok da onu arkadaşları top oynadığında kenarda seyrederken görünce duygulanıyor.