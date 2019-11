56 yıllık tarihe ışık tutan kitap

Duayen gazeteci Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın 56 yıllık meslek hayatında pek çok haberin gün yüzüne çıkmamış perde arkasının yer aldığı "Off The Record / Yavuz Donat Kitabı" kitapseverlerle buluştu. ATV Ankara Temsilcisi ve Sabah Gazetesi köşe yazarı Şebnem Bursalı'nın söyleşi tarzında kaleme aldığı kitapta Donat, kendine has üslubuyla bir gazeteci olarak bugüne kadar yazmadıklarını anlatıyor.

Turkuvaz Yayınları'ndan çıkan kitap için dün, D&R'de imza günü düzenlendi. İmza gününde Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı'yı sevenleri yalnız bırakmadı. Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Köksal Toptan, Necati Çetinkaya gibi siyasetçi dostları da Yavuz Donat'ı imza gününde yalnız bırakmayan isimler oldu.

Yavuz Donat kitapla ilgili şunları söyledi: "Bir süredir değişik yayın gruplarında bu tür talepler vardı. Ama benim aşırı yoğunluğum kitap çalışmalarına imkan vermiyordu. Bir taraftan yurt gezileri, bir taraftan günlük yazılar, bir taraftan araştırmalar. Ama eksik olmasın Şebnem Hanım bana destek verdi. Ondan sonra bir aşka geldik, başladık konuşmaya. Bugüne kadarki birikimden, biraz aklımızda kalanlardan biraz notlardan bu kitap doğdu. Okuyucularım içinde bugüne kadar hiç duymadıkları bazı şeyler öğrenecekler. Bazı olayları anlattım ki o olaylar öyle değil de başka şekilde cereyan etseydi yakın siyasi tarih başka türlü yazılabilirdi. Onların biraz gün ışığına çıkarılması istendi. Ben de onu bir nebze olsun yapmaya çalıştım."



SİYASİ TARİHİN TANIĞI

Söyleyişiyi kaleme alan gazeteci Şebnem Bursalı ise, "Yakın siyasi tarihimizin yarım yüzyılının en yakın tanıklarından birisi Yavuz abi. 'Kara kutu' dedik biz Yavuz abi için. Gerçekten kara kutuyu biraz araladık. Açmadık daha. Çünkü içinde konuşulmamış söylenmemiş çok şey var. Yavuz abiyi eğer kandırabilirsek diğer kitaplarda yazarız. Gazeteci hep tarihin tanığıdır. Bazen sadece tanığı olmaz, onu yönlendiren de olur. Yavuz abi bu yarım yüzyıllık gazetecilik hayatında da pek çok bu anlamda hem tanık olmuş hem de yönlendirmiş bir gazeteci. Onun anılarını kaleme almak hem mesleki, hem kişisel yaşamımda benim için büyük onur. Kendisine ve Turkuvaz Yayınları'na teşekkür ediyorum" dedi.