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'taki Özel Halk Otobüsü şoförü dehşetinin ardından haberi geldi! Denize atladı "öldürün beni" diye çığlıklar attı...

Dün akşam saatlerinde 'ta otobüs durağında yaşanan vahşetin ardından olayla ilgili bilgileri de ortaya çıkıyor. İlk olarak otobüs kazası olarak belirlenen vahşetin ardından bambaşka bir hikaye çıktı. Özel Halk Otobüsü Şoförü Necdet K.'nın otobüsü Beşiktaş Meydan'daki otobüs durağına sürdüğü otobüsten inince de rastgele elindeki bıçağı sallayarak iki kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı. Duraktaki insanlara saldırdıktan sonra iskeleden denize atlayan K.'nın yaraladığı vatandaşlardan biri yaşamını yitirdi! Şoför Necdet K. ise denizin içinden "Burada polis yok mu; öldürün beni!" şeklinde çığlıklar attı. Facianın ardından gelen son dakika detayları burada...

Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 09:07
Beşiktaş'taki Özel Halk Otobüsü şoförü dehşetinin ardından son dakika haberi geldi! Denize atladı öldürün beni diye çığlıklar attı...

Bir kişinin ölümü onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 'taki olayın ardından yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. O anlarda otobüste bulunan bir görgü tanığı yaşanılanları aktardı. Otobüse Zincirlikuyu'ndan bindiğini söyleyen görgü tanığı, şoförün birden manevra yapıp durağa daldığını daha sonra elindeki bıçakla insanları bıçakladığını ifade etti. Hemen koşarak denize atlayan K.'nın o anlardaki görüntüsünü bir vatandaş telefonuna kaydetti. 1 kişiyi öldüren onlarca insanı yaralayan şoförün "polis yok mu öldürün beni" dediği duyuluyor. Olaydan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Şoförün 33 yaşında olduğu ve 10 yıldır Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu bildirildi.

Şoför Necdet K'nın "Taksirle yaralama" ve "Kasten yaralama" suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Beşiktaş'taki Özel Halk Otobüsü şoförü dehşetinin ardından son dakika haberi geldi! Denize atladı "öldürün beni" diye çığlıklar attı...
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