Beşiktaş'taki Özel Halk Otobüsü şoförü dehşetinin ardından son dakika haberi geldi! Denize atladı "öldürün beni" diye çığlıklar attı...

Bir kişinin ölümü onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Beşiktaş'taki olayın ardından yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. O anlarda otobüste bulunan bir görgü tanığı yaşanılanları aktardı. Otobüse Zincirlikuyu'ndan bindiğini söyleyen görgü tanığı, şoförün birden manevra yapıp durağa daldığını daha sonra elindeki bıçakla insanları bıçakladığını ifade etti. Hemen koşarak denize atlayan şoför Necdet K.'nın o anlardaki görüntüsünü bir vatandaş telefonuna kaydetti. 1 kişiyi öldüren onlarca insanı yaralayan şoförün "polis yok mu öldürün beni" dediği duyuluyor. Olaydan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Şoförün 33 yaşında olduğu ve 10 yıldır Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu bildirildi.

Şoför Necdet K'nın "Taksirle yaralama" ve "Kasten yaralama" suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.