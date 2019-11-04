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'nün mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı kararı

Konya merkezli 12 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY), 'Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:06
FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda örgütteki 15 isim daha tespit edildi.

Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Kararın ardından Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 12 ilde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.

FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON 12 GÖZALTI

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FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı kararı
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