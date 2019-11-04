Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, EYT ve Af yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Rusya ile ikinci devriyenin yarın yapılacağını belirten Kalın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve af yasası ile ilgili gelen soruya da cevap verdi. İşte İbrahim Kalın'ın Af yasası ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yaptığı açıklama…

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) VE AF YASASI AÇIKLAMASI!

Kalın yaptığı açıklamada, 'Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

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"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SINIRLARIMIZDAN UZAKLAŞTIRILMASI, MÜCADELENİN BİTTİĞİ ANLAMINA ASLA GELMEZ"

Kalın, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir." dedi.

Kalın, "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun ister Avrupa Birliği olsun ister başka ülkeler olsun. PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak tek başına yetmez, pratikte ne yaptığınız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT ve af yasası hakkında açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde bu terör örgütünün (PKK/YPG) sınırlarımızdan uzaklaştırılması, bu mücadelenin bittiği, yahut yavaşladığımız, durakladığımız anlamına asla gelmez. Bunu açık ve net bir şekilde tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ!

Kalın, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Kalın, "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir." dedi.