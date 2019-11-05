ABD’nin terör konusunda söyleyecek sözü kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanlığıKabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. Barış Pınarı Harekâtı'nın değerlendirildiği toplantıda Erdoğan, hem sahada hem masada yürütülen başarılı diplomasi sayesinde elde edilen neticelerin önem arz ettiğini belirtti. Kabine toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın skandal 2018 Terör Raporu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Türkiye'nin, sınırlarını hedef alan DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütleriyle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Aynı şekilde, ülkemiz tarihinin gördüğü en alçak darbe teşebbüslerinden biri olan 15 Temmuz'un faili olan FETÖ terör örgütüyle de kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz. Görüldüğü gibi, Türkiye'nin attığı her adım terör örgütleriyle mücadeleye ve teröristleri etkisiz hale getirmeye yöneliktir. Üstelik Türkiye bu mücadeleyi, kendi sınır güvenliği yanında, NATO ittifakı başta olmak üzere, tüm dostlarının huzuru ve geleceği için yürütmektedir.Buna rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 Yılı Terör Raporu'nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG'den ve siyasi kolu PYD'den, aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemektedir.Bu tavır, son dönemde örneklerine çok sık rastlamaktan dolayı üzüntülü olduğumuz, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten ABD'nin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır.Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, bir süre sohbet ettiği Kazan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanenin yenidoğan ünitesini de ziyaret eden Erdoğan, bir bebeği kucağına aldı. Erdoğan, Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na da kutlama mesajı gönderdi.CUMHURBAŞKANLIĞISözcüsü İbrahim Kalın, 5 saat süren kabine toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:22 Ekim tarihli Soçi Anlaşması çerçevesinde Tel Abyad'ın doğusunda ilk ortak tepriye 1 Kasım'da gerçekleştirildi. İkinci devriyenin de yarın (bugün) yapılması planlanmakta.(Trump'ın 13 Kasım daveti) Bu ziyaret, Sayın Trump'ın daveti üzerine planlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz şu anda devam ediyor.Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticiler elde edebilmektir. Eğer bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz izal olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Sayın cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini hala yapıyorlar. Nihai kararı birkaç gün içinde belki vereceklerdir.(Bülent Arınç'ın açıklamaları) Kendi şahsi görüşleridir. Yüksek İstişare Kurulu adına yapılan bir açıklama değildir. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış bir şey değildir. Bir genelleme yaptığınızda, 'Bir faciadır' dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız. ANKARA