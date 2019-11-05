Hulusi Akar’dan tarihi aydınlatan kitap

BUGÜN NELER OLDU

ABD Temsilciler Meclisi tarafından alınan hukuki dayanaktan yoksun sözde Ermeni soykırımının tanınması kararı Türk Amerikan ilişkilerinde gerilime yol açarken, tarihi gerçeklere ışık tutacak bir kitap Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kaleme alındı. Akar'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki doktora tezine dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson'un Ermenistan mandası konusunun incelenmesi için 1919'da görevlendirdiği General Harbord başkanlığındaki heyetin raporunu temel alıyor. ABD belgeleri ile sözde soykırım iddialarını çürüten rapor Ermenilerin dünyaya ihraç ettikleri senaryoları da boşa çıkarıyor. Akar, "Harbord Askeri Heyeti Raporu" başlıklı kitabının telif gelirlerini ise TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.