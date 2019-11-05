Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararıyla ilgili açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Yargı kararları millet vicdanı ile çelişmektedir. Adı geçenlerin Türkiye aleyhine çalıştıkları biliniyor." dedi.

Bahçeli'den Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararına tepki!

ARINÇ'IN KHK ÇIKIŞI



"FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir."

SKANDAL RAPOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD'yle birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta terörist başı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir" açıklamasında bulundu.