Avukat Kemal Uçar’a örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis!

Bazı darbeci subayların avukatlığını yapan Kemal Uçar, geçtiğimiz aylarda sosyal medya ve televizyon programlarında FETÖ lehine yaptığı açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından serbest kalan Uçar hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında iddianame düzenlemişti. İddianame, şüpheli hakkında hapis cezası talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş ve burada yargılama başlamıştı.

Avukat Uçar hakkındaki yargılama bugün tamamlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Uçar hakkında kararını verdi. Mahkeme Uçar'ın 'terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.