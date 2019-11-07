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Son dakika: 'da operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'la bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.11.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 15:52
Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi müdürlüklerince 10 Kasım öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu
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