Başkan Erdoğan Macaristan'da açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı nedeniyle Budapeşte'de bulunuyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede, gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmeler ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Budapeşte'ye varışımızın ardından Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



Sayın başbakan ile de ifade ettiğim görüşmeleri yaptık. Gerek bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle yaptıkları görüşmeler, gerekse bizim sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerin gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum.

Tabi stratejik işbirliğimizin ilerletilebilmesi için adımların neler olduğu üzerinde durduk. Gerek siyasi, askeri ve güvenlik alanında; göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik ticari kültürel bütün bu alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk.

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