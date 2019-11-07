‘Evlatlarımızı er ya da geç alacağız’

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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 65'inci gününe girdi. Beş yıl önce İstanbul'dan geldiği Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'nda kandırılarak kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için günlerdir HDP önünde nöbet tutan Fatma Bingöl "Kimseden mal istemedik, mülk istemedik. Sadece ciğerimizin bir parçasını istedik. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Er ya da geç alacağız. İstanbul'dayken HDP'liler evimize geldi. Sadece sağ mı, ölü mü diye sordum. Sağ ve Kandil'de olduğunu, başka bilgi veremeyeceklerini söylediler. Onları kovduk. Oğlumu çok özledim. Sahipsiz değil, annesi de var, babası da var, kardeşleri de var. Ben her zaman onun arkasındayım. Kalbim ve evimin kapısı her zaman oğluma açık, bekliyorum" dedi. Üzerinde "Edi Bese-Yeter Artık. Evladımı İstiyorum" diye yazının yer aldığı oğlunun fotoğrafı ile eylemini sürdüren baba Şevket Bingöl ise "Er ya da geç evlatlarımızı onların elinden alacağız" ifadelerini kullandı. Yine beş yıl önce dağa götürülen kızı Hayal Demir'i PKK'nın elinden kurtarmak amacıyla Ağrı'dan eyleme katılan anne Süheyla Demir'de, "Çocuklarımızı bir hiç uğruna ölsünler diye büyütmedik. Evlatlarımızı Kandil ve HDP'ye bırakmayacağız. Çocuklarımızı alana kadar HDP ve Kandil'e karşı direneceğiz" diye konuştu. Eyleme katılanlardan Salih Gökçe ise "HDP'liler bizim bu çığlığımıza dayanamayıp kaçıp kapıyı kilitleyip gitti. Bizim de gideceğimizi sanıyor. Biz gitmeyeceğiz, buradayız. Evlatlarımız gelinceye kadar da burada olacağız" dedi.