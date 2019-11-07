Kaçak Emre Uslu'ya zincirleme FETÖ propagandasından bir dava daha

Fetullahçı Terör Örgütü Amerika'ya kaçan firari mensubu Emrullah Uslu hakkında sosyal medya üzerinden örgütün zincirleme şekilde propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir iddianame daha hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede, FETÖ şüphelisi Emrullah Uslu'nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili farklı dosyaların birleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

FETÖ şüpheli Emrullah Uslu'nun soruşturma konusu sosyal medya hesabında çeşitli tarihlerde, zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen paylaşımları da iddianamede yer aldı.

Şüpheli Uslu'nun 15 Haziran 2017 tarihinde paylaştığı ve FETÖ terör örgütü propagandası yaptığı tweetinde, FETÖ mensubiyeti gerekçesiyle görevlerinden alınan 150 bin KHK'lıyı CHP'nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne çağırması yer aldı.

İddianamede yer alan 25 Haziran 2017 tarihli sosyal medya paylaşımında FETÖ'yü övdüğü ve 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapan örgütü 'İslamın örnek yapısı' olarak gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca şüpheli Uslu'nun 4 Temmuz 2017 tarihindeki paylaşımında 15 Temmuz kanlı darbe gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan ve ağır hasar veren F16'nın olmadığını savunduğu yer aldı.

FETÖ ELEBAŞINI ÖVDÜ, GÖRÜŞLERİNİ SAVUNDU

Gülen'in doğruları isimli altı ve sekiz serilik tweetlerini 26 Eylül 2017 tarihinde attığı belirtilen şüpheli Uslu'nun, bu tarihlerde FETÖ elebaşını öven ve destek veren paylaşımlar yaptığı ve terör örgütü liderinin görüşünü savunduğu iddianamede belirtildi.

Şüpheli Uslu'nun terör örgütü mensuplarına moral destek olmak adına tweetler de attığı anlaşıldı.

ZİNCİRLEME ÖRGÜT PROPAGANDASI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yargılanan şüpheli Emrullah Uslu'nun 'Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da ayrıca cezası istendi.