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Bakan Soylu böyle duyurdu: Pazartesiden itibaren başlıyoruz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi. Soylu 'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi ile ilgili de “Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz. Avrupa, Amerika, ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 16:31
Bakan Soylu böyle duyurdu: Pazartesiden itibaren başlıyoruz...

Ayrıntılar geliyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz"

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Bakan Soylu böyle duyurdu: Pazartesiden itibaren başlıyoruz...
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