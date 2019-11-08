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Başkanı Erdoğan, 'ın kızının nikahına katıldı

Başkan , 'ın kızının nikah törenine katıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.11.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 21:05
Başkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nın ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine geçti.

Erdoğan, burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Şule Özdin Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

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Başkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı
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