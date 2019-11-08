Diyarbakır annelerinden AP üyesine tepki: PKK'ya siz destek veriyorsunuz

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP önünde başlattığı oturma eylemi 66'ıncı gününe girdi. Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen bir grup muhtar aileleri ziyaret etti.

Annelerin dün süpriz bir konuğu daha vardı. Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Zdechovsky, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında aileler, "Avrupa neden PKKYPG'ye destek veriyor. Avrupa destek verdikçe onlarda çocuklarımızı dağa götürüp öldürüyor. Desteğinizi çekin, çocuklarımız ölüyor. Avrupa'nın ailelere destek olup çocukların evlerine dönmesini sağlamasını istiyoruz" diyerek, Zdechovsky'e tepki gösterdi.







Oğlu için evlat nöbeti tutan baba Salih Gökçe, elindeki fotoğrafı Zdechovsky'e göstererek, "Niye buraya geldiniz. Bir oğlum zorla, kandırılarak dağa götürüldü, bir oğlum da asker. Bunlar karşı karşıya gelirse birbirlerini öldürürse bunun hesabını kim verecek. Neden bizi ziyarete gelip kendinizi gösterdikten sonra arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Avrupa neden PKK'ya destek veriyor? Siz bu teröristlere yüz verdikçe, onlar çocuklarımızı dağa kaçırıp ölüme yolluyorlar. Avrupa asıl bize destek olup çocuklarımızın eve dönmesini sağlamalı" diyerek tepki gösterdi.







DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜM

İstanbul Arnavutköy'de 2014'te "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için eşi Fatma ile eyleme katılan baba Şevket Bingöl, şu anda tutuklu olan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile aralarında yaşanan diyalogu SABAH'a anlattı: "Arnavutköy ilçe teşkilat binasında oğlum ile birlikte 8 çocuğa günlerce teröristlerin görüntülerini izletiyorlar. Bir süre sonra çocuklar yedikleri yemekle kendilerinden geçiyor ve gözlerini Taksim ilçe teşkilatında açıyorlar. Ardından Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasında. Buradan da önce Kobani'ye ardından Irak'ın Sincar (Şengal) bölgesine götürülüyor. Oğlum kaçırıldıktan bir süre sonra İstanbul'a gelen Selahattin Demirtaş'a ulaştım. Oğlumu istedim. Bana 'Kendi iradesiyle gitti' yanıtını verdi. Ona 'Sizin de çocuğunuz var, 14 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur', deyince korumaları beni yanından apar topar uzaklaştırdılar."

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ÖRGÜTTEN KAÇANLAR ANLATIYOR: ANNELERİN EYLEMİ BİZE CESARET VERDİ

İçişleri Bakanlığı 3 yıl önce gençlerin terörden korunması maksadıyla "Evine dön artık yavrum" projesi başlatıldı. Anneler ve güvenlik güçlerinin yaptığı bu işbirliği sonucu; 2016'da teslim olan 366 örgüt mensubundan 49'u, 2017'de teslim olan 417 örgüt mensubundan 135'i, 2018'de teslim olan 375 örgüt mensubundan 165'i, 2019'un ilk 10 ayında teslim olan 390 örgüt mensubundan 177'si ailelerinin desteği ile ikna edilerek teslim aldu. Yani toplam 526 terörist, aileleri tarafından ikna edildi. Diyarbakır annelerinin eyleminin başladığı günden bugüne ise 3'ü YPG saflarından olmak üzere, 6'sı kadın, 14 kiyi ikna edildi. Son üç yılda teslim olanların sayısı bin 548'e ulaştı.

Teslim olanlar yaşadıklarını şöyle anlattı:

Sarya Zilan (23): Annem son görüşmemizde, HDP önünde elinde kızının fotoğrafıyla ağlayan bir anneyi gösterip, "Sen gittiğin günden beri bende böyle ağlıyorum" diyerek ağlayınca kaçmaya karar verdim.

Canda Rohani (25): Kandil'deki bir köyde televizyonda anneleri gördüm. Annem gözlerimin önüne geldi. Annem devlet görevlileriyle görüştürdü. Şükür ölmeden döndüm.

Dersim Umut (26): Örgütteki her 10 kişiden 7-8'i ayrılmak istiyor ama "Ailemizin yüzüne bakamayız. Örgüt aileme bedel ödetir" korkusu yaşıyor. Türk radyolarını dinlerken, annelerin eylemini öğrendik. Bu bize cesaret verdi. Sırrıberk ARSLAN/SABAH