İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine sert tepki!

İSKİ yönetiminin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi atık su arıtma projesini iptal eden İmamoğlu, skandal karar sonrasında "temel atmama" töreni düzenlendi.

"ARITMA TESİSLERİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYEN EN ÖNEMLİ TESİSLER"

İmamoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk defa bir arıtma tesisinin, çevre kirliliği olduğunu İstanbul Büyükşehir belediye başkanından öğrenmiş olduk. Oysa biz yıllardır üniversitede arıtma tesislerini çevre kirliliğini önleyen en önemli tesisler olarak anlatıyorduk."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar şu açıklamaları yaptı;

BU TESİS TÜRKİYE'NİN İLK, AVRUPA'NIN DA EN BÜYÜK KAPASİTELİ MEMBRAN ARITMA TESİSİ OLACAKTI

Dün İmamoğlu'nun, 'ihtiyaç yok!' diye 'Temel Atmama' töreni yaparak iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesine ne kadar ihtiyaç olduğunu şöyle anlatalım. Dünyanın atıksuyu evde dahil kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak bu tesis Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın da en büyük kapasiteli membran arıtma tesisi olacaktı. Yani bu tesis, atık suyu yeniden işleyerek içilebilecek seviyeye kadar getirebilme teknolojisine sahip. .

İSVEÇ, AYNI TESİSİ YAPMAK İÇİN PROJEYİ BAŞLATTI

İmamoğlu'nun İstanbul için 'ihtiyaç yok' dediği arıtma tesisini, örneğin Singapur'da bu tesiste arıtılan suyun içine mineral takviyesi yapılarak marketlerde içme suyu olarak satıyor. ABD, aynı tesisten arıtılan suyu yeraltına pompalayarak, düşen yeraltı su seviyesini koruyor. İsveç, aynı tesisi yapmak için projeyi başlattı.

Dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan, kentsel dönüşüm sürecine giren, altyapı ihtiyacı her gün büyüyen İstanbul için İleri Teknoloji Arıtma Tesisine ihtiyaç yok demek, İstanbullulara büyük haksızlıktır. Kaldı ki Belediye Başkanının seçim vaatleri arasında İleri Teknoloji Arıtma Tesisi vardı!

iPTAL EDİLEN TESİSİN ARITMA KAPASİTESİ 435.000 M3

İptal edilen tesisin arıtma kapasitesi 435.000 m3/ gün ve membran teknolojisi ile yapılacaktı ve tamamı yeraltında yapılıp üzeri halka açık yeşil alan ve park olacaktı. İthal edilmeyecek, İTÜ MEMTEK ile birlikte yerli ve milli teknoloji kullanılarak yapılacaktı.

1. Dün İmamoğlunun 'İHTİYAÇ YOK!' diye

'Temel Atmama' töreni yaparak iptal ettiği

Silahtarağa İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ projesine

aslında NE KADAR DA İHTİYAÇ olduğunu şöyle anlatalım@ekrem_imamoglu #TemelAtmama #temelatmamatöreni — Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar YTÜ (@Mbirpinar) November 8, 2019

Fatih, Eyüpsultan ve Alibeyköy gibi Haliç'in sol sahilinin tamamını kapsayan havzanın tamamında günlük 1 milyon m3 atık suyun tamamı Yenikapı ön arıtmadan geçerek Marmara denizine deşarj ediliyor.

İptal edilen tesis ile Yeni Havalimanı, Esenler Askeri Bölgedeki rezerv alanı yapılacak, böylelikle kentsel dönüşümden dolayı Arnavutköy bölgelerinden artarak gelecek atıksu yükü Yenikapı'ya kadar çok uzun bir mesafede taşınmamış olacaktı. Çünkü günlük 1 milyon m3 atık suyun Yenikapı ön arıtmaya iletilmesinde ciddi işletme sorunları yaşanıyor!



Öte yandan Kağıthane Deresi ve çevresi rekreasyon alanlarının peyzaj sulaması da bu tesisten elde edilen geri dönüşüm suyu ile sulanacaktı. İçme suyu şebekesinden bu kadar büyük alanın peyzaj sulaması yapılması şehir için büyük israf.





Gelecek şehir planlarına göre yapılan projeksiyonlar neticesinde ve topografik ölçümler ve havza zorunluluğundan dolayı tesis için burası seçilmiştir. İddia edildiği gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tesis için uygun ya da gerekli değil açıklaması yapılmamıştır. Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ'den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesis ile ilgili, tesisin bölge için gerekli olduğu, ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir.

Hangi öğretim üyesi, İstanbul için İleri Teknoloji Atıksu Arıtmaya ihtiyaç yok dediyse önünüzdeki günlerde İSKİ Yönetim Kurulu'nda görürsek şaşırmayacağız.

NE AKLA NE VİCDANA SIĞAR

Sonuç olarak, İleri Su Arıtma Teknolojisinin İstanbul gibi bir şehir için 'ihtiyaç yok' diye iptal etmek ne akla ne de vicdana sığar.