Mahkemede suçu babasına attı FETÖ davasında beraat etti

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Kayserı'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Boydak Holding üst yöneticilerinden Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak beraat etti. 2014'te örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Boydak, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadaki savunmasında, uzun zamandır ABD'de yaşadığını ve Bank Asya'daki hesabı babası Memduh Boydak'ın kendisinin bilgisi dışında açtığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgüte yardım etmek" suçundan yargılanan sanık Boydak'ın beraatine karar verdi. Memduh Boydak, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Boydak, çocuklarına haber vermeden, onlar adına Bank Asya'da hesap açtığını itiraf etmişti. AA