Şehitlerin kanı yerde kalmadı

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İnönüStadı, Merasim Sokak, Kayseri, Vezneciler başta olmak üzere birçok kanlı olayda parmağı olan Kırmızı Liste'deki Hejar Çelik ile İshak Özçaktu öldürüldüğü ortaya çıktı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da öldürülen PKK'lı teröristlerden 2'sinin Terörden Arananlar kırmızı listede 4'er milyon lira ödülle yer aldığı belirtildi. Söz konusu teröristlerin örgütün sözde orta saha sorumlusu "Numan Batman" kod adlı Hejar Çelik ile sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğunun tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin planladığı, organize ettiği ve talimatını verdiği terör olayların detaylarına da yer verildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim. Gözüm açık giderdim" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ağrı'da 8, Şırnak'ta 1 ve Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü.