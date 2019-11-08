TBMM bahçesine 15 Temmuz anıtı

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TBMM'DE 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde atılan ilk bombanın düştüğü bahçedeki alana anıt inşa edilecek. Meclis bütçesinin sunumunu TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yaptı. TBMM'nin iç ve dış mekânlarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapıldığını hatırlatan Bilgiç, "Meclis TV'nin kapalı, ışık almayan sağlıksız ortamlarda çalışan 70 personeli, modern ve ferah ofislerin olduğu personel hizmet binasına taşınmıştır. Genel Kurul Salonu'nda kullanılan mevcut ses kayıt ve kamera sistemleri ekonomik ömürlerini doldurdukları için sürekli arıza yapmaktadır" dedi. Bu nedenle genel kurulda yenileme çalışmaları yapılacağını vurgulayan Bilgiç, "Ana bina iç bahçede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında düşen bomba sonucu hasar gören ve müze olarak muhafaza ettiğimiz sütunların hava şartlarına maruz kalarak bozulma riskine karşı yapı elemanları korumaya alınacaktır. 15 Temmuz menfur darbe girişimi gecesi TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü bahçedeki alana anıt inşa edilecektir" diye konuştu. ANKARA