CHP'nin delege seçimlerinde kadına şiddet

CHP'nin delege seçimleri olaylı geçti. Parti üyesi iki kadın darp edildiklerini söyledi.

Görüntü İzmir Karşıyaka'da geçti kayda. Mahalle delegelerinin belirlenmesi için seçim vardı. İki listeyi destekleyenler arasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tartışma çıktı.

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ARBEDE NEDENİYLE SEÇİM ERTELENDİ

Sözlü tartışma sırasında iddiaya göre CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner ve delege adayları darp edildi. Olaylar nedeniyle seçimler ertelendi. Şiddet gören kadınlar hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından da suç duyurusunda bulunuldu.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Olayın ardından CHP Karşıyaka İlçe Başkanı ile belediye başkanı birbirini suçladı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, kadınların darp edildiği olayın sorumlusunun CHP ilçe başkanı olduğunu ifade etti.