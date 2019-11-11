09.05’te saygıyla gururla, minnetle...

BUGÜN NELER OLDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde tüm yurtta anıldı. Anıtkabir'de devlet töreninin ardından Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Gazi'yi ziyaret etti. Bazı aileler kundaktaki bebekleriyle Anıtkabir'e gelirken taraftar grupları, öğrenciler ve yaşlıların da arasında olduğu her yaştan vatandaşlar dualar ederek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi. Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Nevşehir Kapadokya'da sıcak hava balonları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle uçtu. Kars Kaleiçi Mahallesi'nde TOKİ inşaatında çalışan işçiler, saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakarak, siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Asker selamıyla saygı duruşunda bulunan işçiler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra işlerine devam etti. Edirne'de A2 Teker Motor Sporları Kulübü üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde, motorlarıyla Atatürk'ün ölüm saati 09.05 koreografisi oluşturarak andı. Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarında Atatürk silüetini andıran tepedeki kayalık oluşumu önünde toplanan köylüler, silüete bakarak saygı duruşunda bulundu. Her yıl 10 Kasım'da burada toplanan köylüler, gökyüzüne doğru yatay halde bulunan Atatürk'ün göz kaş ağız ve çene kısmının benzerliği ile dikkat çeken kayalıktaki silüet önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Köyde yaşayan Metin Uçar, silüeti tesadüfen 2014 yılında keşfettiğini belirtti. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürleri Kurumuna bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğü önünde anma töreni düzenlendi. 10 Kasım Pazar günü mesai olmamasına rağmen çalışan personel iş yerine gelerek Ata'ya olan sevgisini gösterdi. Tüm yurtta saat 09.05'te milyonla oldukları yerde Atatürk için saygı duruşunda bulundu.GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği İstanbul Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Vatandaşlar sarayın içinde ve dışında Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken bayraklar yarıya indirildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da resmi anma töreni düzenlendi.ostancı sahilinde geleneksel hale gelen "Ata'ya Saygı Zinciri" adı altında 6.5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. Törene denizden kanolar, su jetleri tekneler, havadan paramotorlar eşlik etti.İstanbul Boğazı'ndaki köprülerde seyir halinde ilerleyen sürücüler, saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Boğaz'dan geçen gemiler de siren çaldı.Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi de konvoy oluşturarak Kadıköy'den Dolmabahçe'ye gitti.GAZI Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dünyada da törenlerle anıldı. Avrupa'da Türkiye'nin Paris, Brüksel, Londra, Budapeşte, Stockholm ve Roma büyükelçilikleriyle Almanya'daki 13 başkonsolosluk ve Rotterdam Başkonsolosluğunda tören düzenlendi. Berlin Başkonsolosluğu'ndaki törende, ilkokul öğrencileri Atatürk'ü anlatan şiirler okudu. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Atatürk heykelinin yer aldığı Atatürk Parkı'nda anma töreni yapıldı. Kırgız Türk Anadolu Lisesi öğrencisi Salurböke Elmalı, "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" şiiriyle ağlattı. Kırgız öğrenciler Atatürk heykeline karanfil koydu. Gazi'nin dünyaya geldiği Selanik'teki eve de Türkler akın etti. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu yapının bahçesindeki törende gurur hakimdi. Türkiye'nin Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'daki büyükelçiliklerince de anma törenleri düzenlendi. Çin'in başkenti Pekin, Sudan'ın Hartum kenti, Türkiye'nin Erbil başkonsolosluğunda da Atatürk anıldı.SABAH