Cumhuriyet yazarından milli kamu bankasını karalama!

Cumhuriyet yazarının üç ayrı köşeyle kamu bankasını hedef aldığı konuyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtlayan VakıfBank ise "Biz muhabir bankayız. Bizde Edgeworth'un hesabı yok, bize bir talimatı yok. Zaten yasal olarak bir başka banka ve müşterisi arasındaki sürece doğrudan müdahil olamayız. Anılan yazar konuyu tüm detaylarıyla araştırmamış ve bankamızı hedefleyen yazılar yazmıştır" diyerek cevap verdi

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bu yıl "Bu dincilerin ahlakı mahlakı yok" (22 Nisan), "Brezilyalıların Nakşibendilerle imtihanı" (2 Mayıs) ve "Bir devlet bankasını daha bekleyen tehlike" (7 Kasım) başlıklarında üç köşe yazısı kaleme aldı.

İlk köşe yazısında yazar, "Zira hesap hareketleri incelendiğinde Mondial Bank'ın Vakıfbank üzerinden her yıl milyonlarca dolar hareketi göze çarpıyor" demişti.

İkinci köşe yazısında, "O da Kıbrıs'ın hukuki durumu nedeniyle Mondial Bank'ın VakıfBank'ta açtığı hesap üzerinden para transferi yapmasıydı" diyerek milli kamu bankasını karalayarak Brezilya Büyükelçiliği'ne yine soru sormuş, ama milli kamu bankası olan VakıfBank'tan bir açıklamaya yer vermemiş ve psikolojik bir hareket yaptığını göstermişti.

KÖŞESİNDE TEK TARAFLI DAVRANDI, KARALADI

Cumhuriyet yazarı Terkoğlu'nun Mondial Bank ve kamu bankaları hakkında yazdığı yazılarında taraflı ve karalama odaklı yazılar yazdığı bugünkü köşe yazısında daha da alenileşti. Çünkü yazısının girişinde, "Ah şimdi düşecek, düştü düşecek, diyorsunuz. Kalkıp elinden tutmuyorsunuz. Sonunda çocuk düşüyor. Şahsi çıkarlarını din ile perdeleyenlere terk edilince, ülkemizin kurumlarının dizleri paramparça oluyor. Sonra biz kimi TSK'yi, kimi Halkbank'ı, kimi mahkemeleri tartışıyoruz. Şimdi ise sırada VakıfBank var" diyordu. Ancak köşe yazısında bahsettiği kamu bankasına soru sormak aklına bile gelmiyordu(!) Bu tavır bile asıl amacın gerçeği öğrenmek olmadığını ve kara propagandaya hizmet eden yazılar kaleme aldığını gösterdi. Kamu bankasını uzun zamandır psikolojik hareket yürütmek için hedef almıştı.



TERKOĞLU SEKİZ AYDA NEDEN KAMU BANKASINA SORMADI?

Ayrıca Terkoğlu son yazısında, "Aylar sonra yazdıklarımı açıp okudum. Altı ay önceki yazı şöyle bitiyordu: 'Nakşibendiliğe yaslanarak büyüyen banka, VakıfBank gibi Türk bankalarını aracı olarak kullanarak faaliyet yürütüyor" diyordu. Köşesinde, "Neler oldu acaba?" diye merak ettiğini belirten Terkoğlu, "Brezilya Büyükelçisi Eduardo Gradilone'ye 'Altı ayda neler oldu?' diye sordum. Gradilone, bana geç yanıt verdi. Sebebini şöyle açıklıyordu: 'Geçen hafta Brezilya'da Dışişleri Bakanlığı'ndaki üstlerim ile Cristália konusunda yaptığım görüşmelerden sonra cevap vermek istedim. Aynı zamanda, şirket tarafından OECD'ye VakıfBank aleyhine resmi olarak şikâyet sunulmasını bekliyordum" diyerek cevap aldığını belirtiyordu.

Bu yıl sekiz ay içerisinde konu hakkında üç tane köşe yazısı yazmasına rağmen yazar, Brezilya Büyükelçiliği'ne soru sormayı tercih ederken, köşe yazısında kamu bankası olan VakıfBank'tan karşı taraf olarak görüş istememiş olması dikkat çekti. Cumhuriyet yazarı Terkoğlu, araştırsa her şeyi öğrenecekti, kamu bankasından köşe yazısında bir görüş bile vermeden yazısını yayımlayarak taraflılığını kanıtladığı gibi karalama maksadıyla da yazılar kaleme aldığını göstermiş oldu. Altı ay içerisinde neler olduğunu merak eden Terkoğlu nedense Türkiye'nin kamu bankası olan VakıfBank'a soru sormak aklına gelmedi, gelemedi…

Gazete yazarı yandaş ve yanlı bir tutumla okuyucu kitlesini yanıltmaya yöneldi, okuyucularını manipüle etti, psikolojik hareket yapmak için kamu bankasını hedef almıştı.

SABAH'IN SORULARINI VAKIFBANK YANITLADI

Terkoğlu köşesinde, "OECD, önümüzdeki dönemde VakıfBank için verilen dosyayı inceleyecek. Belki de kamu bankası olan VakıfBank, tarikatın günahları nedeniyle yaptırıma uğrayacak. Altı ay önce uyardığımız, 'geliyor' dediğimiz her şey olmuş görünüyor. Tarikat şeyhleri zenginleşsin diye bütün ülkeye ödetilen bedel biraz fazla değil mi?" diyordu. Ama işin aslı öyle değildi. Cumhuriyet yazarının üç ayrı köşeyle kamu bankasını hedef aldığı konuyla ilgili VakıfBank SABAH'ın sorularını yanıtladı.



"EDGEWORTH'UN HESABI YOK, BİZE BİR TALİMAT YOK"

Kamu bankası VakıfBank açıklamasında, "Biz muhabir bankayız. Bizde Edgeworth'un hesabı yok, bize bir talimatı yok. Zaten yasal olarak bir başka banka ve müşterisi arasındaki sürece doğrudan müdahil olamayız. Anılan yazar konuyu tüm detaylarıyla araştırmamış ve bankamızı hedefleyen yazılar yazmıştır" diyerek cevap verdi.

Eğer Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, köşesinde taraflı bir tutum sergilemeyip Brezilya Büyükelçiliği'ne sorduğu gibi VakıfBank'a da sorsaydı, gerekli cevabı da alacaktı.