Engin Ardıç yazdı: Paramızı yabancılar basıyordu

Kılıçdaroğlu birçok şeyi bilmez, bildiğini de yarım yamalak, çoğunlukla da yanlış bilir.

Ya da danışmanları öyledirler ki aynı kapıya çıkar.

Biryerlerden "Parvus Efendi" diye bir isim duymuş, onu "Türk büyüğü" sanmıştı...

"Atatürk'ün Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladığını" sanacak kadar da cahildi.

İşi rezalet boyutlarına da vardırdı, "Atatürk'ün kırklı yıllarda çıkardığı kanunlardan" bile sözetti!

Şimdi gene "Atatürk ahkamı" kestiği bir "parti okulu" konuşmasında para konusuna girmiş. Diyor ki: "1 Haziran 1930'da Merkez Bankası'nı kurarak kendi paramızı basmaya başladık.

Öncesinde paramızı yabancılar basıyorlardı."

Bir kere, 1 Haziran değil 11 Haziran.

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN O YAZISI