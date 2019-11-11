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'nin haksız yere işten attığı işçilerle ilgili flaş gelişme! Tevfik Göksu o raporu teslim etti

Başkanı olarak göreve gelir gelmez, ilk iş olarak belediye personelini işten atarak mağdur eden , bu konuyu hiç gündeme getirmese de, meclisinde grubu işçilerin hakkını aramaya devam ediyor. AK Parti grubu işten çıkarılan vatandaşlar için bir komisyon kurdu. İBB AK bugün, kurululan komisyonun hazırladığı raporu işçilere okuduktan sonra raporu Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı 'e teslim etti.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 20:07
İBB'nin haksız yere işten attığı işçilerle ilgili flaş gelişme! Tevfik Göksu o raporu teslim etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak göreve gelir gelmez, ilk iş olarak belediye personelini işten atarak mağdur eden Ekrem İmamoğlu, bu konuyu hiç gündeme getirmese de, İBB meclisinde AK Parti grubu işçilerin hakkını aramaya devam ediyor. AK Parti grubu işten çıkarılan vatandaşlar için bir komisyon kurdu. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bugün, kurululan komisyonun hazırladığı raporu işçilere okuduktan sonra raporu Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin'e teslim etti.

İşte İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun o açıklamaları:

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İBB'nin haksız yere işten attığı işçilerle ilgili flaş gelişme! Tevfik Göksu o raporu teslim etti
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