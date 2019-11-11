İmamoğlu'nun "Kahramanın Yolculuğu" kitabı CHP'y karıştırdı! Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na sert tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın hazırladığı ve İmamoğlu'nun belediye başkanlığına giden yolda yaşadıklarının anlatıldığı 'Kahramanın Yolculuğu: İmamoğlu kampanyasının perde arkası' başlıklı kitabı eleştiren Kaftancıoğlu şöyle demişti: "'Kahramanın hikayesini yazıyorum' diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!"

KILIÇDAROĞLU: KİTABIN REKLAMINI YAPTIN!

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in yazısına göre Kılıçdaroğlu söz konusu kitabı henüz okumadı. CHP lideri, Kaftancıoğlu'na attığı tweet içinse "Kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak" dedi.

İmamoğlu da Kaftancıoğlu'nun eleştirilerine yönelik şöyle konuşmuştu: "Canan hanımın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum."