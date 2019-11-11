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İstihbaratçı subayın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

’nda İngiliz Konsolosluğu’na yakın bir bölgede bulunan binanın üçüncü katında eşiyle birlikte oturan eski İngiliz istihbarat subayı ’in ölümüyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Eski subayın vücudunda silah ve bıçak izine rastlanmadı. Eşi de ilk ifadesinde kocasının camdan düştüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 13:56

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kemankeş Mahallesi'ndeki üç katlı binanın bahçesinde ceset gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın üçüncü katındaki evin zilini çaldıklarında kapıyı Le Mesurier'in eşi açtı. Durumu polislerden öğrenen eşi de kısa süreli şok geçirdi.

Bir süredir anti-depresan ilaçları aldığı öğrenilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in balkona çıkıp kendini boşluğa bıraktığı ihtimali üzerinde durulsa da bazı çevreler cesedin evin içinde bulunduğu yönünde yayınlarla olayı saptırmaya çalıştı.

SABAH'ın polis kaynaklarından edindiği bilgilere göre, binadan düştüğü ya da intihar ettiği değerlendiriliyor. Polis ekipleri kamera kayıtlarında çalışma yapıyor.

Yapılan ilk incelemeye göre, ölen şahsın vücudunda kesinlikle silah ve bıçak izine rastlanılmadı. James Gustaf Edward Le Mesurier eşinin verdiği ilk ifadesinde, "Dün gece birlikte yemek yedik. Yemekten sonra yatak odamızda uyku hapı içtik. Sonra uyuduk. Birkaç saat sonra evin kapısının zili defalarca çalınmış. Zil sesine uyandığımda eşimin binadan düştüğünü ve öldüğünü öğrendim" dediği belirtildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Suriye'de Beyaz Baretliler adıyla bilinen sivil savunma ekiplerinin kurucusu olan eski İngiliz istihbarat subayı olduğu iddia ediliyor.

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İstihbaratçı subayın ölümü ile ilgili flaş gelişme!
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