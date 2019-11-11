Son dakika: FETÖ itirazı sonrası Bölge Adliye Mahkemesi kararını verdi

15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin yargılama geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

6 AĞIR MÜEBBET, 57 MÜEBBET

15 Temmuz hain darbe gecesi darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı davada karar çıkmış, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 57 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 63 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmiş, hapis cezasının sanıklar üzerindeki olası etkilerini ve sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Harp Okulu öğrencisi 57 sanığın cezasını müebbete indirmişti.

Heyet ayrıca "kasten öldürme" suçundan 3 sanığın beşer kez, 1 sanığın dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti. Tutuksuz 2 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, hakkında ceza kararı verdiği 63 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırmıştı.

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BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI AYNEN ONADI!

Bu karar ardından yeni bir gelişme yaşandı. Hapis cezası alan tüm sanıklar karara itiraz etti. Bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği kararları değerlendirdi.

Daire, tüm sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar verirken sanıkların cezalarını aynen onadı. Daire, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Oybirliği ile alınan karar ardından Daire, temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.