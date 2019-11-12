FETÖ'nün yargıya sızma kumpasında son dakika: 19 ilde 27 kritik isme gözaltı

19 İLDE 27 KRİTİK İSME GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ HAKİM VE SAVCILIKLAR DÜZEYİNCE YARGIYA SIZMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü bilindiği gibi yargıyı ele geçirmek için yıllarca sınav sorularını çalarak kadrolaşma yapmış ve 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi ile seçilmiş hükümeti devirmeye çalışmıştı. Başarısız girişimin ardından yargıdaki FETÖ mensupları tespit edilerek temizliğe başlanmış ve 15 temmuz sonrası Bylock ve ankesör gibi birçok gizli iletişim ağı çökertilen örgütün yargı ve başka kurumlardan temizlenme süreci hızlanmıştı.