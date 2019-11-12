İBB Meclisi'nde biyolojik arıtma tesisi tartışması

İlk olarak Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla gündeme geldi. Tartışma belediye meclisinde de sürdü.

GÖKSU: TEMEL ATMAMA TÖRENİNİ DUYUNCA ŞAKA ZANNETTİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce Eyüpsultan'da yapımı planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin durdurulduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği karar sonrası proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda da gündeme geldi. AK Parti adına Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kararı eleştirdi. "Herhalde dünya tarihinde temel atmama töreni gibi bir tören yapıldığını görmemişsinizdir. Bu temel atmama törenini duyduğum zaman şaka zannettim. Şaka olmadığını görünce CHP adına üzüldüm" dedi.

GÖKSU: TEMEL ATMAMA TÖRENİ BİR İSRAFTIR

Göksu, ayrıca temel atmama töreni düzenlenmesinin de bir israf olduğunu belirtti. Göksu şöyle konuştu:

"İstanbul gibi bir şehre başkan olan birisinin, hem de 'İsrafı yok edeceğim' diyen birisinin israfla yapmayacağı, iptal ettiği bir temel töreni yaparak kayıtlara geçeceği bir ciddiyetsizliği ortaya koyması, CHP açısından da üzücü bir şeydir. Temel atmama töreni şunu gösteriyor. Biz 6 aydır İBB yönetimindeyiz. Bugüne kadar atacak herhangi bir temelimiz olmadığı için bari temel atmamayı icraat haline getirelim bunu da PR'a dönüştürelim anlamına geliyor"