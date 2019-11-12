Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Zeynep Tümer'in yaptığı Kervansaray Yatırım Holding Yönetim Kurulu'nun 2013-2015 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Selim Sayılgan ve babası Ertan Sayılgan Antalya'da silahlı kişilerde Kervansaray Grubuna bağlı bir oteli bastıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İşadamı Selim Sayılgan ve babası otel bastı, gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde baba Ertan ve oğlu Selim Sayılgan 5 araba ve bir kısmı silahlı yaklaşık 15 adamı ile şirkete ait Kervansaray Lara Otelinie geldi. İddiaya göre, otelin en dış nizamiye kapısından zorla otele girmeye çalıştılar. Güvenliklerin engel olmak istediği şüpheliler personelin üzerine araç sürdü. Personeli tehdit eden şüpheliler iddiaya göre otel yönetimini ele geçirmeye çalıştı. Olay 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay kısa süre ardından polis ekiplerine bildirildi. Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler aralarında işadamı Selim Sayılgan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına aldı. Bir şüphelinin kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit ettiği ileri sürüldü.

"GÜCÜN YETİYORSA ÇIKAR"

Emniyete ifade veren otel güvenlik müdürü İslam Cin olayı şu şekilde anlattı: "10 Kasım 2019 günü saat: 09:30 sıralarında otelde giriş nizamiye kapısında bulunduğum sırada kapıya 4 ya da 5 aracın geldiğini gördüm. Kapı bariyeri bir önceki aracın geçmesinden dolayı açıktı. Güvenlik arkadaşların dur ikazına rağmen araçlar hızlı bir şekilde nizamiye kapısından giriş yaptıkları sırada araçların önüne geçtik. Amacımız araçların nizamiyede kayıt yaptırmaları ve ne amaçla geldiklerini öğrenmekti. Fakat araçlar bizim dur ikazımıza uymadılar ve beraber çalıştığımız kapı koruma güvenlik görevlisi arkadaş beyaz renkli aracın motor kaputuna asılı kaldı ve o şekilde lobi giriş kapısı bölgesine kadar gitti. …Otel lobi kapısından içeri girdiğimde araçlar ile gelen şahısların otel yönetim kurulu başkanının babası, kardeşi ve beraberindeki şahıslar olduğunu öğrendim. Ben bu şahıslara ve beraberindeki şahıslara otele bu şekilde izinsiz girilemeyeceğini ve çıkmaları gerektiğini söyledim. İçlerinden birileri bana 'Gücün yetiyorsa çıkar' dedi. Ben de otelde kargaşa olmaması için şahıslara müdahale etmedim ve polisi arayarak yardım istedim. Gelen polisler şahıslara gerekli müdahalede bulundu. Otele ait güvenlik kamera görüntülerini polis ekiplerine teslim ettim."

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

Emniyette ifadeleri alınan Selim ve Ertan Sayılgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında noter ve katiplerinin de bulunduğu başka bir suç örgütü soruşturmasında 'Dolandırıcılık', 'Sahtecilik' ve 'Rüşvet verme' suçlarından yakalanma kararı bulunduğu gerekçesiyle Ankara'dan gelen ekiplerince gözaltında oldukları sırada teslim alınarak Ankara'ya götürüldüler. Şüphelilerin halen Ankara'da gözaltında bulunduğu öğrenildi.