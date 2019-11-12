İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

ADLİ TIP SONUCU BEKLENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre eski İngiliz subayı Edward Le Mesurie'nin ölümüne ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. Başsavcılık açıklamasında "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi

İngiliz istihbaratçı öldürüldü mü? Soruşturma en az 1 ay sürecek

BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Bilindiği gibi eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie'nin İstanbul Beyoğlu'nda cesedi bulunmuş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kritik ismin ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor.