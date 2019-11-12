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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı: (eski İngiliz subayının ölümü) Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Kurumu'nda devam etmektedir

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.11.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 17:14

ADLİ TIP SONUCU BEKLENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre eski İngiliz subayı Edward Le Mesurie'nin ölümüne ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. Başsavcılık açıklamasında "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi

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BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Bilindiği gibi eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie'nin İstanbul Beyoğlu'nda cesedi bulunmuş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kritik ismin ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama
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