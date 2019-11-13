Atatürk'e secdeye her kesimden tepki! İnceleme başlatıldı

ÇOCUKLARA ATATÜRK'E SECDE ETTİRİLDİ
Bir okulun 10 Kasım gösterilerinde çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Rezalet görüntülerde küçücük çocuklar Mustafa Kemal'in posteri önünde secde ettiriliyor.
HER KESİMDEN TEPKİ
Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tüm kesimlerden büyük tepki çekti.
Çocukların Atatürk'ün fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntüler tepki çekti!
İNCELEME BAŞLATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.