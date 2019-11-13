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Atatürk'e secdeye her kesimden tepki! İnceleme başlatıldı

gösterilerinde kayda geçen görüntülerde çocukların posteri önünde secde ettirilmesine her kesimden tepki geldi. Skandal görüntülere inceleme başlatıldı. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlara ilişkin ayrıntılar ;

Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:06
Atatürk'e secdeye her kesimden tepki! İnceleme başlatıldı

ÇOCUKLARA ATATÜRK'E SECDE ETTİRİLDİ

Bir okulun 10 Kasım gösterilerinde çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Rezalet görüntülerde küçücük çocuklar Mustafa Kemal'in posteri önünde secde ettiriliyor.

HER KESİMDEN TEPKİ

Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tüm kesimlerden büyük tepki çekti.

Çocukların Atatürk'ün fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntüler tepki çekti!

İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.

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Atatürk'e secdeye her kesimden tepki! İnceleme başlatıldı
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